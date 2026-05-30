لغو تدریجی برخی محدودیتهای اتخاذ شده، برای مدیریت بازار سهام، در طول هفته پس از بازگشایی، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد، بخش عمده محدودیتهای مصوب در دوره پس از بازگشایی در پایان معاملات هفته گذشته منقضی شده و تاکنون تصمیمی برای تمدیدها آنها اتخاذ نشده است.
طبق اطلاعات دریافتی از مدیریت نظارت بر بورسها، از این هفته، همه فعالیتهای بازار سرمایه از جمله نحوه عملکرد بازارگردانها، ارسال سفارشها و ... طبق روال عادی انجام خواهد شد.