جریمه ۲۷ میلیون دلاری غولهای فناوری توسط مدارس آمریکا
در پی افزایش فشارها بر سکوهای اجتماعی به دلیل آسیب به سلامت روان نوجوانان، یک منطقه آموزشی در ایالت کنتاکی موفق شد شرکتهای متا، تیکتاک، اسنپ و یوتیوب را به پرداخت ۲۷ میلیون دلار جریمه برای جبران هزینههای مقابله با بحران روحی دانشآموزان وادار کند.
براساس اسناد دادگاه، منطقه آموزشی «بریثیت کانتی» در ایالت کنتاکی آمریکا، در پروندهای پیشرو و حقوقی، موفق به دریافت غرامت از بزرگترین شرکتهای فناوری جهان شد.
بر اساس اسناد دادگاه، این منطقه آموزشی در مجموع حدود ۲۷ میلیون دلار از غولهای شبکه اجتماعی دریافت کرده است که در این میان شرکت «متا» با پرداخت ۹ میلیون دلار، بیشترین سهم را داشته است. همچنین شرکتهای تیکتاک و اسنپ هر کدام ۸ میلیون دلار و یوتیوب نیز بیش از ۲ میلیون دلار غرامت پرداخت کردهاند.
این شکایت بر این اساس تنظیم شده بود که سکوهای مذکور با طراحیهای اعتیادآور خود، عامل اصلی افزایش نرخ اضطراب، افسردگی و آسیبهای روانی میان دانشآموزان بودهاند؛ وضعیتی که مدارس را مجبور کرده هزینههای سنگینی را صرف خدمات مشاورهای و درمانی برای دانشآموزان کنند. علاوه بر پرداخت نقدی، شرکت یوتیوب متعهد شده است دورههای آموزشی ویژهای را نیز برای مدارس این منطقه فراهم کند.
این پرونده که در ابتدا درخواست ۶۰ میلیون دلار غرامت کرده بود، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که نخستین مورد از میان هزاران شکایت مشابه در ایالات متحده محسوب میشد که به مرحله دادگاه نزدیک شده بود.
اگرچه این توافق مالی به معنای پذیرش رسمی مسئولیت از سوی شرکتها یا الزام آنها به تغییر ساختار اپلیکیشنهایشان نیست، اما به عنوان یک عقبنشینی مهم برای غولهای فناوری در برابر موج فشارهای حقوقی مربوط به سلامت روان نوجوانان تلقی میشود.