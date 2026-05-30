معاون دادستان یزد: بر اساس گزارش‌های مردمی، گشت بازرسی برخورد با احتکار دادستانی یزد موفق به شناسایی و کشف انباری حاوی ۱۵ تن مس احتکار شده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، موحدنیا افزود: در این بازرسی که مأموران پلیس امنیت اقتصادی و نمایندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز حضور داشتند، مس‌های کشف شده به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد و با دستور قضایی کالای مکشوفه توقیف و انبار مذکور مهر و موم شد.

وی با تأکید بر عزم جدی دادستانی استان برای مقابله با احتکار، هشدار داد که هرگونه دپوی کالا در انبار‌ها بدون ثبت در سامانه جامع انبارها، احتکار محسوب شده و به طور قاطع با آن برخورد خواهد شد.

معاون دادستان یزد از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در زمینه احتکار، مراتب را از طریق سامانه گزارش مردمی اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی دادستانی کل کشور به نشانی https://dadsetani.ir/ehtekar اطلاع دهند.