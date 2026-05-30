به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شاعران و ادیبان در شعر و ادبیات فارسی عالیترین مفاهیم و تعالیم را در زیباترین قالب به تصویر کشیدهاند که یکی از این واقعیتها و معارف واقعه مهم غدیر و موضوع ولایت و امامت حضرت علی علیهالسلام است.
استاد دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه با اشاره به جایگاه رفیع موضوع ولایت و امامت در شعر و ادبیات فارسی گفت: این مسئله در امتداد شعر شاعران عرب زبان تجلی یافته است که از جمله مصادیق آن میتوان به شعر حسان ابن ثابت و دعبل خزایی اشاره کرد.
دکتر برات محمدی با بیان این که شاعران شعر فارسی از همان ابتدا به این موضوع مهم پرداخته و به نوعی علی دوستی و ارادت خود را به خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله ابراز داشتهاند افزود: از رودکی به عنوان پدر شعر فارسی یاد میکنیم که معروفی بلخی در جایی آورده است که؛ از رودکی شنیدم استاد شاعران / که اندر جهان به کس مگرو جز به فاطمی.
او خاطرنشان کرد: فردوسی نیز در شاهنامه ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام نشان میدهد که از جمله اشعار در این زمینه میتوان به این شعر اشاره کرد؛ بر این زادم و هم برین بگذرم یقین دان که خاک پی حیدرم.
این استاد دانشگاه در ادامه میگوید: در قرن هفتم هجری در مثنوی معنوی و شش دفتر مثنوی، مولانا داد سخن را در مورد حضرت علی علیه السلام و خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بر زبان میآورد و ماجرای غدیر را به تصویر کشیده است؛ زین سبب پیغمبر با اجتهاد / نام خدوان علی مولا نهاد / گفت هرکس را منم مولا و دوست / ابن عم من علی مولای اوست.
دکتر برات محمدی با اشاره به این که در ادبیات شعر حافظ و جامی و دیگر شاعران فارسی زبان که به ادبیات کلاسیک معروف هستند ماجرای غدیر و ارادت به حضرت علی علیه السلام تبلور یافته است گفت: در شعر شاعران معاصر هم این نمود باز دیده میشود بویژه در شعر معروف علیای همای رحمت مرحوم شهریار.
