نماینده ولی‌فقیه در استان همدان خواستار بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت مساجد در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی شد.

ضرورت تقویت مساجد در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی در جلسه شورای اقامه نماز بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها برای ترویج فرهنگ نماز و توجه ویژه به جایگاه مساجد تأکید کرد.

او با تأکید بر نقش مساجد در پیشبرد برنامه‌های محله‌محور تصریح کرد: ظرفیت مردمی و اجتماعی مساجد می‌تواند بستر اجرای طرح‌های اثرگذار در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و قرآنی باشد.

استاندار همدان هم در این نشست با اشاره به برنامه‌های دولت و راه‌اندازی قرارگاه ملی مسجد، خواستار بسیج همگانی دستگاه‌های اجرایی برای فعال‌سازی و روشن نگه‌داشتن چراغ مساجد در تمامی محلات و روستا‌های استان شد.

حمید ملانوری‌شمسی با تاکید بر اینکه توجه به نمازخانه‌ها در مجتمع‌های تجاری، رفاهی، ادارات و مدارس وظیفه و تکلیفی قانونی است، افزود: نباید اجازه دهیم تمرکز بر روی این فضاها، ما را از اصل و مرکزیت مساجد غافل کند. رونق و توسعه واقعی فرهنگ اقامه نماز در گرو فعال بودن، پویا بودن و روشن ماندن چراغ مساجد است.

او با تاکید بر ضرورت ارزیابی دقیق وضعیت مساجد استان، خواستار تدوین آمار جامع از تعداد مساجد فعال، وضعیت اقامه نماز جماعت در سه وعده و حضور ائمه جماعات شد.

استاندار همدان گفت: کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد باید با بهره‌گیری از ابزار جذاب هنر، در جذب نوجوانان و جوانان به این پایگاه‌های معنوی موفق‌تر عمل کنند.