رئیس اداره دامپزشکی شهرستان هویزه با هشدار درباره پاستورلوز در دام‌های سنگین، واکسیناسیون به‌موقع و تأمین واکسن را مهم‌ترین راهکار پیشگیری از تلفات و خسارات اقتصادی ناشی از این بیماری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید ناصر موسوی اظهار کرد: تغییرات ناگهانی دما و نوسانات آب‌وهوایی در سال‌های اخیر، شرایط را برای بروز و گسترش برخی بیماری‌های دامی از جمله پاستورلوز فراهم کرده است.

این بیماری می‌تواند در مدت کوتاهی موجب تلفات قابل توجه و خسارات اقتصادی در واحد‌های دامداری شود.

وی با اشاره به علائم این بیماری افزود: تب بالا، کاهش شدید اشتها، ترشحات مخاطی از بینی، تنگی نفس و در موارد حاد، مرگ ناگهانی از مهم‌ترین نشانه‌های ابتلا به پاستورلوز در دام‌های سنگین است.

موسوی عوامل مؤثر در بروز و گسترش بیماری را استرس‌های محیطی ناشی از تغییرات شدید دمایی، استرس‌های مدیریتی مانند جابه‌جایی دام، تراکم بیش از حد در جایگاه‌ها و تغییر ناگهانی جیره غذایی عنوان کرد و گفت: ضعف سیستم ایمنی ناشی از کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی و همچنین ورود دام‌های آلوده بدون رعایت ضوابط قرنطینه‌ای، از دیگر عوامل مهم در شیوع بیماری به شمار می‌روند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان هویزه با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه تصریح کرد: واکسیناسیون دام‌ها در دو نوبت بهار و پاییز، جلوگیری از تراکم بیش از حد دام، تأمین تغذیه مناسب و قرنطینه دام‌های جدید پیش از ورود به گله، از مهم‌ترین راهکار‌های کنترل و پیشگیری از این بیماری است.

وی از دامداران خواست با رعایت توصیه‌های بهداشتی و همکاری مستمر با کارشناسان دامپزشکی، نسبت به واکسیناسیون به‌موقع و کاهش عوامل استرس‌زا در واحد‌های دامداری اقدام کنند تا از بروز تلفات و خسارات احتمالی جلوگیری شود.