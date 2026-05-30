به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار برق برای شنبه ۹خرداد ماه میزبان عرضههای متعدد برق آزاد میشود، همچنین رینگ داخلی بازار فیزیکی میزبان نیز در این روز میزبان عرضههایی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی خواهد بود.
از مهمترین عرضهها در رینگ داخلی به لحاظ حجمی میتوان به برنامه عرضه ۳هزار و ۴۰۰تن بنزین پیرولیز پتروشیمی ایلام طی ۲عرضه مجزای ۲هزار تنی و هزار و ۴۰۰تنی، هزار و ۵۰۰ تن برش سنگین پتروشیمی شازند، هزار تن آیزوفید پالایش نفت تبریز و ۶۶۰تن اکسیژن مایع شرکت فولاد خوزستان اشاره کرد.