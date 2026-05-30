پیشبینی وزش باد و گردوخاک برای بوشهر
هواشناسی بوشهر از وزش باد و گردوخاک از امروز تا پایان هفته و ماندگاری گرما خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد از امروز شنبه تا پایان هفته، در سطح استان و روی دریا در برخی ساعتها، بهویژه از ظهر تا عصر، وزش باد، غبار محلی، خیزش گردوخاک در نقاط مستعد و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای از پدیدههای غالب جوی خواهد بود.
محمدرضا انصاری افزود: در این مدت دمای بیشینه هوا نیز در سطح استان در مقادیر بالایی قرار دارد و شرایط جوی همراه با گرمای محسوس در بسیاری از نقاط استان تداوم خواهد داشت.
وی عنوان کرد: دمای هوای در شهر بوشهر در شبانهروز گذشته بین ۲۸ تا ۳۸ درجه سانتیگراد در نوسان بوده و در همین در شهرستانهای دشتستان، تنگستان و دشتی به ۴۷ درجه سانتیگراد رسیده است.
کارشناس هواشناسی بوشهر با اشاره به پیشبینی وضعیت جوی و دریایی استان در شبانهروز آینده، گفت: آسمان بیشنر صاف همراه با غبار محلی، در ساعتهایی وزش باد و در برخی نقاط گردوخاک پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: جهت وزش باد بیشتر شمالغربی تا شمالی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ و گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود که در ساعتهایی بر روی دریا ۱۶ تا ۴۶ کیلومتر پیشبینی میشود.
انصاری اظهار کرد: ارتفاع موج در خلیج فارس در سواحل استان امروز بین ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و در فراساحل تا ۱۸۰ سانتیمتر پیشبینی شده است. همچنین برای فردا ارتفاع موج در سواحل بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر و در فراساحل جنوبی بین ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر گفت: فردا در بندر بوشهر، جزر اول دریا ۴۵ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۷:۵۵، جزر دوم ساعت ۱۵:۵۰ و مد دوم ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه خواهد بود.