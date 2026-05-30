همزمان با شروع فصل گرما؛
درخواست شرکت برق مشهد از مردم و ادارات برای صرفه جویی در مصرف برق
شرکت برق مشهد از مردم و ادارات و بانک ها خواست در مصرف برق صرفه جویی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل توزیع برق مشهد گفت: برابر دستورالعمل سازمان امور استخدامی و وزارت نیرو، واحدهای اداری و بانک ها باید بعد از ساعت ۱۳، مصرف برق خود را کاهش دهند و مصرف را به حداقل برسانند.
امیررضا رجبی افزود: کلیه ادارات و بانک ها به سیستم کنترل هوشمند مجهز هستند و رقم مصرفی آنها تحت کنترل است، در صورت تجاوز از میزان مصرف مجاز، هشدارهای لازم داده می شود و در صورت رعایت نکردن با قطع برق روبرو خواهند شد.
وی ادامه داد: پاساژها و هتل ها هم تحت نظر سامانه های هوشمند و در برخی موارد دارای دیژل ژنراتور هستند و برخی اوقات مصرف برق از شبکه را کاهش می دهند و از طریق دیزل برق را تامین می کنند.
مدیرعامل توزیع برق مشهد با دعوت از مردم برای صرفه جویی و کاهش مصرف برق، اظهار داشت: با وجود هوشمند بودن سامانه ها و کنتورها، بازرسان شرکت برق به صورت میدانی هم بر میزان مصرف برق نظارت می کنند و در صورت مشاهده موارد مصرف غیرمجاز و مشترکان پرمصرف، تذکرات لازم را ارائه می دهند.
رجبی گفت: مردم می توانند از طریق سامانه های تلفنی ۳۰۰۰۵۱۶۱ و ۳۰۰۰۶۱۲۱ موارد مصرف غیرمجاز و غیرمتعارف و رمزارزها را گزارش دهند که بلافاصله مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت به نتیجه رسیدن در خصوص رمزارزها و موارد مشابه آن، پاداش نیز به افراد گزارش دهنده تعلق می گیرد.