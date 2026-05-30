دبیر نمایشگاه «بانوی ایرانی؛ نسل ماندگاری» گفت: این رویداد به‌عنوان نخستین نمایشگاه حوزه مد و لباس پس از جنگ ۴۰ روزه و در ایام آتش‌بس، با هدف ایجاد امید، انگیزه و پویایی در میان بانوان فعال و کارآفرین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عمادالدین اسکویی، با اشاره به تمرکز نمایشگاه بر آثار مد و لباس، پوشاک و زیورآلات ایرانی افزود: تلاش کردیم ظرفیت زنان کارآفرینی را معرفی کنیم که با وجود مشکلات ناشی از قطعی اینترنت، تعطیلی کسب‌وکار‌ها و افزایش هزینه‌ها، فعالیت خود را حفظ کردند.

وی عنوان «نسل ماندگاری» را برگرفته از شرایط خاص این روز‌های جامعه دانست و گفت: زنانی که از این روز‌های دشوار عبور کرده‌اند، به‌ویژه مادران ایرانی، در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهند شد.

اسکویی با اشاره به اینکه «بخش قابل توجهی از محصولات ارائه شده در این نمایشگاه به ویژه در حوزه مد و لباس، از نظر کیفیت و قیمت، شرایط مطلوبی داشتند، اظهارداشت: بیش از ۲ هزار نفر طی سه روز برگزاری، از نمایشگاه بازدید کردند.

وی در پایان از برگزاری دوره بعدی این رویداد با عنوان «بانوی ایرانی؛ عصر‌های تابستانی» در تیرماه خبر داد؛ بنابراین گزارش، پنجمین رویداد «بانوی ایرانی؛ نسل ماندگاری» به همت مؤسسه مدآرت تیم و با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، از ۶ تا ۸ خرداد ۱۴۰۵ در موزه زمان تهران برگزار شد.