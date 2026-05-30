نقشههای پیش یابی بیانگر وزش باد نسبتاً شدید با احتمال خیزش و انتقال گرد و خاک در آذربایجان غربی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با توجه به افزایش گرادیان فشاری در منطقه طی دو روز آینده، وزش باد نسبتاً شدید پدیده غالب نقاط استان خواهد بود که با احتمال خیزش و انتقال گرد و خاک همراه خواهد بود.
گذر امواجی از تراز میانی جو طی امروز سبب رگبار باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ) در برخی نقاط بویژه نیمه شمالی استان خواهد شد.
براساس الگوهای بارشی از فردا تا اواسط هفته جاری بارندگی قابل توجهی در سطح استان روی نخواهد داد.
از لحاظ دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۶ و ۲۵ درجه در نوسان بوده و طی این مدت تخت سلیمان با ۳ و پلدشت با ۳۳ درجه به ترتیب خنکترین و گرمترین نقاط استان گزارش شدهاند و براساس الگوهای دمایی از اواسط هفته جاری روند افزایشی دما در استان پیش بینی میشود.