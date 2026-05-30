به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «افسانه دره نقابداران»، «پدینگتون ۲»، «پاسخ ناعادلانه»، «زرد مشکی»، «قرار تصادفی من با زندگی»، «صخره مرجانی ۲»، «پسران ماجراجو»، «رولد و بیتریکس، دم موش کنجکاو» و «تصاحب»، فیلم‌ها و پویانمایی هایی هستند که از شبکه تهران پخش می‌شوند.

فیلم سینمایی «افسانه دره نقابداران» به کارگردانی «دانیل لی»، امشب ساعت ۲۴:۰۰ بامداد، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی شائو فنگ فنگ، جان هو و کوئینگ ژو خواهیم دید: جون یوان چی معروف به آسورای آبی مرد جوانی از مبارزان دره ارواح است. مبارزان دره ارواح مبارزانی بسیار قوی هستند. آسورا در کودکی شاهد کشته شدن افراد قبیله اش بوده است و کشتار به خاطر به دست آوردن نقشه گنجی که دست پدر آسورا بوده اتفاق افتاده است. اکنون آسورا قصد انتقام دارد. او به دنبال نقشه گنج است که مطلع می‌شود نقشه گنج توسط زن با نفوذی به نام فانگ دزدیده شده است و آسورا موفق می‌شود که نقشه را باز پس بگیرد. فرماندار شنگ چای هم به دنبال نقشه است و از ژنرال ژائو چانگ کمک گرفته است ولی ...

فیلم سینمایی «پدینگتون ۲» به کارگردانی «پائول کینگ»، یک شنبه ۱۰ خرداد ساعت ۰۹:۰۰، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هاگ بانیویل، سالی هاوکینز و جولی والترز خواهیم دید: پدینگتون، خرس کوچولوی قهوه‌ای، زندگی آرام و خوبی در شهر دارد. او تصمیم می‌گیرد به مناسبت جشن تولد ۱۰۰ سالگی خاله‌اش هدیه‌ای ارزشمند برای او بفرستد. پدینگتون که حالا عضوی از خانواده پنج نفره براون شده، از زندگی در شهر و کسب تجربیات جالب در محیط جدید لذت می‌برد. جشن تولد ۱۰۰ سالگی خاله لوسی نزدیک است. این اولین سالی است که او در کنار خاله‌اش نیست. برای همین تصمیم می‌گیرد هدیۀ خوبی تهیه کند و برایش بفرستد. در مغازۀ عتیقه‌فروشی، پدینگتون کتاب جالبی از شهر لندن می‌بیند که برای خرید آن به پول زیادی احتیاج دارد به همین دلیل تصمیم می‌گیرد با کار کردن پول به دست بیاورد که ...

فیلم سینمایی «پاسخ ناعادلانه» به کارگردانی «شیماکو ساتو»، یک شنبه ۱۰ خردادساعت ۲۴:۰۰ بامداد، پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی رایکو شینوهارا، کویچی ساتو، تاکایوکی یامادا و سادائو ابه آمده است: اتسومی یوکی‌هیرا از افسران پلیس زن باسابقه است. او از همسرش کازو ساتو که یک خبرنگار است جدا شده است. یک قاتل زنجیره‌ای افراد را با میخ میخکوب می‌کند و می‌کشد. پلیس به‌دنبال اوست. ایچیو که از همکاران یوکی‌هیرا است به او علاقه نشان می‌دهد ولی یوکی قصد ندارد ازدواج کند. کازو ساتو کشته می‌شود و قتل به گردن یوکی‌هیرا می‌افتد! یوکی‌هیرا از دست پلیس فرار می‌کند و بالاخره موفق به پیدا کردن مخفیگاه قاتل می‌شود و زمانی‌که با او درگیر می‌شود متوجه می‌شود که او به‌دنبال یک فلش است که کازو ساتو قبل از مرگ به او داده است.

پویانمایی سینمایی «زرد مشکی» به کارگردانی «کیانوش عابدی»، دوشنبه ۱۱ خردا ساعت ۰۹:۰۰، پخش می‌شود.

در خلاصه داستان آمده است: سمندر دوچرخه‌ای است که سال‌ها است در سیرک کار می‌کند و حالا که پیرتر شده کارفرما می‌خواهد که جای او را با یک دوچرخه جوان ژاپنی پر کند و همین باعث می‌شود که حال سمندر بد شود و او را به اوراقی منتقل کنند. وروجک دوچرخه‌ای جوان است که دوست سمندر بوده و دنبال اوست ولی او را پیدا نمی‌کند. در اوراقی قسمتی به نام خندق بلا وجود دارد که دوچرخه‌های بی سرو پا و معتاد در آن زندگی می‌کنند. شازده که رئیس اوراقی است از او می‌خواهد هرگز به آنجا نرود. سمندر با دیدن عکسی متوجه می‌شود گورخرون که یکی از افراد خندق بلا پدر وروجک است. سمندر به گورخرون کمک می‌کند از خندق بلا نجات یابد و به شهر بازگردد و پیش پسرش وروجک باشد. از طرفی شازده به سمندر و یکی دیگر از دوچرخه‌ها به نام سونامی کمک می‌کند تا آنجا را ترک کنند. سمندر به هند رفته و ...

فیلم سینمایی «قرار تصادفی من با زندگی» به کارگردانی «مارک روتموند»، دوشنبه ۱۱ خرداد ساعت ۲۴:۰۰ بامداد، پخش می‌شود.

این فیلم با بازی کاستجا اولمن، جاکوب ماتچنز و آنا ماریا موهه درباره سالیا کاهاواته پسری جوان است که علاقه بسیاری به کار هتل داری دارد او قصد دارد پس از پایان دوران تحصیلش به این کار مشغول شود که ناگهان دچار عارضه شدیدی در بینایی اش می‌شود او ۹۵ درصد از بینایی اش را از دست می‌دهد. با این حال در مصاحبه‌های اولیه هتل داری شرکت می‌کند، اما در تمام آنها به خاطر مشکل بینایی اش رد می‌شود. عاقبت تصمیم می‌گیرد هنگام مصاحبه چیزی درباره مشکلش نگوید و قبل از آن با کمک خواهرش تمرین می‌کند که چگونه رفتار کند که مصاحبه کنندگان متوجه ضعف بینایی اش نشوند. بدین ترتیب سالیا برای دوره کارآموزی پذیرفته می‌شود. اطرافیانش از جمله دوست نزدیکش در محل کار در بخش شستشوی ظروف هتل متوجه نقص بینایی وی می‌شوند، اما هر یک به طریقی به او کمک می‌کنند و اجازه نمی‌دهند، مدیران ارشد هتل متوجه موضوع شوند. اما ...

پویانمایی سینمایی «صخره مرجانی ۲» به کارگردانی «مارک‌ای. زد. دیپه»، سه شنبه ۱۲ خردا ساعت ۰۹:۰۰، پخش می‌شود.

این انیمیشن با بازی درک بل، اندی دیک و فرن درسچر؛ داستان ماهی به نام پی است که یکه تاز صخره مرجانی است او از پس همه موجودات درنده دریا از جمله کوسه‌ها برمی آید. تا این که شایعه‌ای بر زیر آب رفتن صخره مرجانی می‌شنود و ...

فیلم سینمایی «پسران ماجراجو» به کارگردانی «هاوارد جی فوردز»، سه شنبه ۱۲ خردادساعت ۲۴:۰۰ بامداد، پخش می‌شود.

داستان فیلم با بازی جان کامپلینگ، آنجلا دیکسون و هااوارد جی فوردز؛ درباره دو پسربچه است که پدرشان یک ورزشکار حرفه‌ای در رشته موتور سواری کراس است. پدر از این که پسرانش غالب اوقاتشان را صرف بازی‌های دیجیتالی می‌کنند بسیار نگران است و سعی دارد به آنها مهارت‌های زندگی و ورزش بیاموزد. از سوی دیگر یک گنجینه الماس بزرگ‌ترین قلعه انگلیس توسط یک باند جنایتکار مشهور دزدیده می‌شود و ...

پویانمایی سینمایی «رولد و بیتریکس، دم موش کنجکاو» به کارگردانی «دیوید کر»، چهارشنبه ۱۳ خرداد ساعت ۰۹:۰۰، پخش می‌شود.

در این پویانمایی با بازی داون فرنچ، بیل بیلی و راب برایدون خواهیم دید: رولد یک پسر کوچک است که به تازگی خواهر و پدرش را از دست داده است. او به داستان‌های کودکانه نویسنده‌ای به نام بئاتریکس باتر علاقمند است و خیلی دوست دارد که این نویسنده و خانه اش را که تصویرش روی جلد کتاب‌های اوست را ببیند. وقتی رولد متوجه می‌شود که مادرش می‌خواهد او را به یک مدرسه دور بفرستد تصمیم می‌گیرد که به تنهایی سفر کند. ولی مادرش در ایستگاه قطار او را پیدا کرده و ...

فیلم سینمایی «تصاحب» به کارگردانی «آنماری ون دو موند»، چهار‌شنبه ۱۳ خرداد ساعت ۲۴:۰۰ بامداد، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هالی می‌برود، جزا ویسز و فرانک لامرز خواهیم دید: مل باندیسون در روتردام زندگی می‌کند، در شرکتی ترابری کار می‌کند که به تازگی اتوبوس‌های بدون راننده و هوشمند می‌خواهند بهره برداری کنند. او را به عنوان یکی از بهترین هکر‌های کامپیوتری هلندی می‌شناسند. مل با فعالیت مخفیانه، روز‌های خود را به آزمایش امنیت و کار بر روی پروژه‌های حساس می‌گذراند. یک روز به طور اتفاقی متوجه یک شبکه جنایی بین‌المللی شده و منجر به مختل شدن پروژه آنها می‌شود که این مسئله برای او ایجاد دردسر می‌کند. حال او باید از دست پلیس فرار کرده و ...