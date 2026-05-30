به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این رویداد با تمرکز بر موضوعاتی، چون هوش مصنوعی، امنیت اطلاعات، اصالت محتوا و صنایع خلاق، در شهر خانتی-مانسی روسیه برگزار خواهد شد.

در چارچوب هفدهمین مجمع بین‌المللی فناوری اطلاعات و با مشارکت کشور‌های عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای برگزار خواهد شد. منطقه خودگردان خانتی-مانسی، کمیته روسی برنامه «اطلاعات برای همه» یونسکو و مرکز همکاری کتابخانه‌ای، برگزارکنندگان این کنفرانس هستند.

محور‌های اصلی این رویداد شامل شفافیت و نظارت بر هوش مصنوعی، کاربرد هوش مصنوعی مولد در حوزه‌های علم و فرهنگ، امنیت اطلاعات، اصالت محتوا، صنایع خلاق و بازی‌های رایانه‌ای است.

جلسات کنفرانس به‌صورت ترکیبی است و امکان مشارکت مجازی از طریق پخش زنده همراه با ترجمه همزمان روسی و انگلیسی فراهم خواهد بود.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با آناستازیا پارشاکووا از طریق نشانی پست الکترونیکی aparshakova@gmail.com تماس بگیرند.