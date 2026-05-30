به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم ملی جوانان بسکتبال در سالن ورزشی شهید کشوری با حضور کادرفنی و جمعی از برترین استعداد‌های بسکتبال کشور در شهرستان قدس در حال برگزاری است و شش بسکتبالیست مستعد از شهرستان قدس نیز افتخار حضور در این اردوی ملی را دارند.

علیرضا فاتحی‌نژاد فرماندار شهرستان قدس در بازدید از اردوی تیم ملی جوانان بسکتبال گفت:برگزاری اردوی تیم ملی جوانان بسکتبال در شهرستان قدس و همچنین حضور شش بازیکن از شهرستان قدس در این اردوی ملی، افتخاری بزرگ برای جامعه ورزش این شهرستان و نشان از ظرفیت‌های بالای ورزشی و استعداد‌های درخشان آن در حوزه بسکتبال دارد که این موفقیت مرهون زحمات مربیان، ورزشکاران و حمایت‌های خانواده‌های آنهاست.