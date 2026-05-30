استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر لزوم آمادگی از هم اکنون برای میزبانی موفق زائران اربعین حسینی، اعلام کرد که مرز تمرچین با ظرفیت‌های در نظر گرفته شده، گذرگاهی امن برای زائران بین‌المللی اربعین خواهد بود و مقدمات لازم برای زیارت امسال از این مرز فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به لزوم انجام اقدامات لازم از هم اکنون برای میزبانی موفق از زوار اربعین گفت: مقدمات زیارت امسال از طریق مرز تمرچین فراهم می‌شود و تمرچین گذرگاهی امن برای زائران بین‌المللی اربعین حسینی است.

رضا رحمانی در دیدار با سرکنسول ایران در اربیل عراق افزود: سال گذشته استقبال زیادی برای حضور در عتبات عالیات از طریق مرز تمرچین صورت گرفت و امسال نیز برنامه‌ریزی‌های لازم در این خصوص انجام شده است.

او اضافه کرد: با توجه به اینکه اتباع دیگر کشور‌ها نیز از طریق مرز تمرچین به عتبات عالیات مشرف می‌شوند، ظرفیت خوبی برای این مرز و مسیر تمرچین تا کربلا برای ارائه خدمات در نظر گرفته شده است.

او با تاکید بر ضرورت ارتقاء خدمات‌رسانی در موکب‌ها ادامه داد: برای امام حسین (ع) باید همه توان خود را به کار بگیریم و در این راستا شاهد تحول در خدمات‌رسانی باشیم.

استاندار آذربایجان‌غربی تاکید کرد: موکب‌های مسیر داخلی و خارجی باید از هم اکنون انتخاب شوند و مقدمات لازم انجام گیرد.

سرکنسول ایران در اربیل عراق نیز در این جلسه با بیان اینکه آماده همکاری در راستای میزبانی از زائران اربعین هستیم، گفت: باید تدابیری برای کاهش هزینه‌ها در مسیر اربیل تا کربلا اندیشیده شود.

فرامرز اسدی افزود: سال گذشته افزایش خوبی در تعداد زائران از مرز تمرچین داشتیم که امیدواریم امسال نیز این روند افزایشی ادامه یابد.