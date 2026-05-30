مدیرکل بازاریابی و گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از اجرای طرح گردشگری «ایران، این روز‌ها » خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به گفته مسلم شجاعی در این طرح مردم شهر‌های مختلف می‌توانند حال و هوای شهر‌های خود و زندگی روزانه را در قالب ویدئو به اداره‌های گردشگری شهرهایشان ارسال کنند تا مراتب تدوین و ارسال آنها به جهان توسط نمایندگی‌ها و سفارتخانه‌ها و در بستر فضای مجازی فراهم شود.

مدیرکل بازاریابی و گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: بررسی‌های ما نشان داد جنگ تحمیلی دوم و سوم، نام ایران را به سرخط خبر‌ها برد و جست‌و‌جو برای ویژگی‌های فرهنگی و تمدن ایران پس از تهدید دشمن به از بین بردن این تمدن، بیشتر شد و مردم متقاضی داشتن اطلاعات بیشتر درباره ایران شدند، از این روز طرح " ایران، این روز‌ها " را در دست اجرا داریم تا درباره ایران بیشتر به تولید محتوای موثر بپردازیم.

مسلم شجاعی همچنین در ادامه سیاست‌های توسعه گردشگری خارجی پس از جنگ، به اجرای طرح "گذر از مرزها" اشاره کرد و گفت: در ۱۶ استان کشور طرح "گذر از مرزها" اجرا می‌شود و در همین روز‌های جنگ در استان ایلام در همسایگی کشور عراق این طرح اجرا شد، این طرح به برقراری روابط گردشگری استان‌های مرزی با کشور‌های همسایه تاکید دارد و به دنبال تمکرززدایی طرح‌های گردشگری بین المللی از پایتخت است.

مدیرکل بازاریابی و گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین گفت: تقویم نمایشگاه‌های گردشگری خارجی سال ۱۴۰۶ هنوز تکمیل نشده، اما سیاست ما بر شرکت در نمایشگاه‌های گردشگری کشور‌های همسایه و منطقه مثل ترکیه، عراق و ارمنستان است.