پارسی اعلام کرد که هوش مصنوعی متا با ارسال پیامی، پروفایل فیسبوک او را به دلیل آنچه «کمبود محتوای اصلی» (lack of original content) نامیده، علامت‌گذاری کرده و اعلام داشته که دیگر پست‌های او را در معرض دید کاربران قرار نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، تریتا پارسی، تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی و معاون اندیشکده کوئینسی، با انتشار تصویری از پیام اخطار شرکت «متا»، به شدت از سیاست‌های نظارتی فیسبوک انتقاد کرد.

پارسی در واکنش تند به این اقدام سکوی آمریکایی نوشت: «شما ادعا می‌کنید من محتوای غیراصیل منتشر می‌کنم؛ در حالی که اکثر پست‌های من ویدیو‌هایی از مصاحبه‌های شخصی‌ام با رسانه‌های جریان اصلی و تحلیل‌های خبری است که به عنوان معاون یک اندیشکده، مستقیماً توسط خودم تولید شده است.»

این تحلیلگر بین‌المللی با متهم کردن شرکت متا به سانسور هدفمند به نفع اسرائیل، خطاب به مدیران این سکو افزود: «اگر می‌خواهید مرا به خاطر نقد سیاست‌های اسرائیل بن (مسدود) کنید، صادقانه همین را بگویید؛ به جای اینکه پشت این بهانه‌های توهین‌آمیز و نقص‌های هوش مصنوعی‌تان پنهان شوید.»