«متا» منتقدان اسرائیل را پشت بهانه هوش مصنوعی سانسور میکند
تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی و معاون اندیشکده کوئینسی، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، از رویکرد حذفی و سانسور سیستماتیک شرکت «متا» علیه تحلیلگران منتقد سیاستهای اسرائیل پرده برداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، تریتا پارسی، تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی و معاون اندیشکده کوئینسی، با انتشار تصویری از پیام اخطار شرکت «متا»، به شدت از سیاستهای نظارتی فیسبوک انتقاد کرد.
پارسی اعلام کرد که هوش مصنوعی متا با ارسال پیامی، پروفایل فیسبوک او را به دلیل آنچه «کمبود محتوای اصلی» (lack of original content) نامیده، علامتگذاری کرده و اعلام داشته که دیگر پستهای او را در معرض دید کاربران قرار نخواهد داد.
پارسی در واکنش تند به این اقدام سکوی آمریکایی نوشت: «شما ادعا میکنید من محتوای غیراصیل منتشر میکنم؛ در حالی که اکثر پستهای من ویدیوهایی از مصاحبههای شخصیام با رسانههای جریان اصلی و تحلیلهای خبری است که به عنوان معاون یک اندیشکده، مستقیماً توسط خودم تولید شده است.»
این تحلیلگر بینالمللی با متهم کردن شرکت متا به سانسور هدفمند به نفع اسرائیل، خطاب به مدیران این سکو افزود: «اگر میخواهید مرا به خاطر نقد سیاستهای اسرائیل بن (مسدود) کنید، صادقانه همین را بگویید؛ به جای اینکه پشت این بهانههای توهینآمیز و نقصهای هوش مصنوعیتان پنهان شوید.»
این اعتراض در حالی صورت میگیرد که در ماههای اخیر، سکوهای تحت مالکیت شرکت متا (فیسبوک و اینستاگرام) بارها توسط گروههای حقوق بشری به اعمال محدودیت و «شدوبن» علیه محتواهای منتقد رژیم صهیونیستی متهم شدهاند.