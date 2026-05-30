ابراهیم یزدان‌پناه، داور برجسته بین‌المللی کشتی از بوکان، برای قضاوت در رقابت‌های رنکینگ جهانی کشتی که از ۱۴ تا ۱۷ خردادماه در مغولستان برگزار می‌شود، انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رییس اداره ورزش و جوانان بوکان از انتخاب «ابراهیم یزدان‌پناه» داور بین‌المللی این شهرستان برای قضاوت در رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی به میزبانی مغولستان خبر داد.

احمد نصرالهی افزود: رقابت‌های رنکینگ جهانی کشتی در سال ۲۰۲۶، از ۱۴ تا ۱۷ خردادماه به میزبانی کشور مغولستان برگزار می‌شود و ابراهیم یزدان‌پناه به عنوان داور بین‌المللی در این مسابقات حضور خواهد داشت.

او اضافه کرد: این داور بوکانی در کنار تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی ایران، قضاوت دیدار‌های این رقابت‌های معتبر جهانی را بر عهده خواهد داشت.

رییس اداره ورزش و جوانان بوکان با اشاره به سوابق ارزشمند یزدان‌پناه در عرصه داوری کشتی گفت: وی از داوران باسابقه، توانمند و شناخته‌شده کشور است که پیش از این نیز در مسابقات مهم آسیایی و جهانی، در داخل و خارج از کشور حضور داشته و با عملکرد مطلوب خود، نماینده‌ای شایسته برای ورزش بوکان و استان آذربایجان‌غربی بوده است.

نصرالهی بیان کرد: حضور این داور درجه یک بین‌المللی در رویداد‌های معتبر جهانی، زمینه را برای ارتقای جایگاه ورزش شهرستان و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های ورزشی منطقه در سطح ملی و بین‌المللی فراهم می‌آورد.

سومین مرحله مسابقات رنکینگ جهانی کشتی آزاد و فرنگی در سال ۲۰۲۶ با حضور برترین کشتی‌گیران و داوران جهان، از ۱۴ تا ۱۷ خردادماه در کشور مغولستان برگزار خواهد شد.