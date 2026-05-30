شهردار منطقه ۱۳ با اعلام نوسازی ۱۰۰ درصدی ناوگان حملونقل عمومی این منطقه، از آغاز فعالیت اتوبوسهای برقی در خط میدان امامت به میدان امام خمینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمدرحیم مرتضوی، در تشریح اقدامات انجام شده برای بهبود کیفیت هوای پایتخت و نوسازی زیرساختهای شهری گفت: مطابق برنامهریزیهای صورت گرفته، از چهارم خردادماه با ورود ۱۰ دستگاه اتوبوس برقی نوین به خط «میدان امامت - میدان امام خمینی (ره)»، فرایند نوسازی ناوگان حملونقل عمومی در این منطقه به تحقق ۱۰۰ درصدی رسید.
مرتضوی در خصوص روند نوسازی سراسری اظهار داشت: این مسیر تحول از پیش از سال نو آغاز شد؛ در آستانه شب عید، خط پایانه شهید براری تا میدان ولیعصر (عج) با ۱۰ دستگاه اتوبوس برقی تجهیز شد. همچنین در مرحلهای قبلتر، خط پایانه شهید براری به میدان علم و صنعت نیز با ۱۰ دستگاه مینیبوس نوسازی شده بود.
۷۰ درصد اتوبوسهای منطقه برقی شدند
شهردار منطقه ۱۳ با تأکید بر رویکرد محیطزیستی مدیریت شهری تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در این نوسازی، تغییر رویکرد به سمت انرژیهای پاک است؛ بهطوری که در حال حاضر ۷۰ درصد ناوگان نوسازی شده منطقه را اتوبوسهای برقی تشکیل میدهند و تنها ۳۰ درصد آن از خودروهای غیربرقی استاندارد است.
سیدمحمدرحیم مرتضوی با اشاره به ارائه خدمات رایگان حمل و نقل عمومی پایتخت که با تدابیر مدیریت شهری تهران از ماههای اخیر آغاز شده بود، خاطرنشان کرد: هدف ما از این سرمایهگذاری گسترده، کاهش آلودگی هوا، ارتقای آسایش شهروندان و ایجاد الگویی موفق برای توسعه پایدار شهری در تهران است.