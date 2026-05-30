پویش برکتِ بازگشت برای حمایت از نیازمندان
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز از اجرای پویش «برکتِ بازگشت» با هدف مشارکت حجاج در حمایت از خانوادههای نیازمند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
«رضا البرزی» با دعوت از زائران خانه خدا برای اختصاص بخشی از هزینه ولیمه و مراسم بازگشت خود را برای حمایت از خانوادههای نیازمند گفت: پویش «برکتِ بازگشت» فرصتی ارزشمند برای تداوم عطر مهربانی و احسان پس از بازگشت از سرزمین وحی است تا حجاج گرانقدر بتوانند بخشی از برکات این سفر معنوی را با خانوادههای کمبرخوردار سهیم شوند.
البرزی افزود: کمکهای جمعآوریشده در این پویش در بخشهای مختلف حمایتی از جمله تأمین نیازهای معیشتی، درمانی و رفع مشکلات خانوادههای نیازمند استان هزینه خواهد شد.
البرزی با دعوت از حجاج و خیران برای مشارکت در این پویش مردمی خاطرنشان کرد: علاقهمندان میتوانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۷۸ و همچنین لینک پرداخت مستقیم https://sama.emdad.ir/Sama/Puyesh/۸۱/۳۶۰۰۰ کمکهای خود را ثبت و پرداخت کنند.