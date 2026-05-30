به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، «رضا البرزی» با دعوت از زائران خانه خدا برای اختصاص بخشی از هزینه ولیمه و مراسم بازگشت خود را برای حمایت از خانواده‌های نیازمند گفت: پویش «برکتِ بازگشت» فرصتی ارزشمند برای تداوم عطر مهربانی و احسان پس از بازگشت از سرزمین وحی است تا حجاج گرانقدر بتوانند بخشی از برکات این سفر معنوی را با خانواده‌های کم‌برخوردار سهیم شوند.

البرزی افزود: کمک‌های جمع‌آوری‌شده در این پویش در بخش‌های مختلف حمایتی از جمله تأمین نیاز‌های معیشتی، درمانی و رفع مشکلات خانواده‌های نیازمند استان هزینه خواهد شد.

البرزی با دعوت از حجاج و خیران برای مشارکت در این پویش مردمی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۷۸ و همچنین لینک پرداخت مستقیم https://sama.emdad.ir/Sama/Puyesh/۸۱/۳۶۰۰۰ کمک‌های خود را ثبت و پرداخت کنند.