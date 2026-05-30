به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مهدی صابری افزود: به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه عمل‌نکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی‌-صهیونی به مناطق مختلف شهرستان به ویژه جزایر توسط تیم تخریب، احتمال شنیدن صدای انفجار شدید از ساعت ۱۲ تا ۱۷ عصر روز شنبه ۹ خرداد ماه وجود دارد.

وی گفت: جایی برای هیچ گونه نگرانی برای ساکنان شهرستان بندرلنگه وجود ندارد.