به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه ای از اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت در محور بند سیلوانا محدوده سد تا سه راهی راژان و احتمال کندی ترددها خبرداد.
در این اطلاعیه آمده است:
به اطلاع کاربران جادهای در محوربند _ سیلوانا میرساند: عملیات روکش آسفالت در محدوده سد تا سه راهی راژان به طول ۸ کیلومتر (رفت و برگشت) در محور بند سیلوانا در حال اجرا است.
از تمامی رانندگان و کاربران جادهای تقاضا میشود ضمن رعایت جانب احتیاط، کاهش سرعت و توجه به تابلوهای هشداردهنده، با عوامل اجرایی راهداری همکاری لازم را داشته باشند.
ممکن است عملیات راهسازی موجب ترافیک نیمهسنگین و توقفهای کوتاهمدت شود.
از صبوری و بردباری شما کاربران عزیز سپاسگزاریم. ایمنی مسافران و کارگران، اولویت ماست.