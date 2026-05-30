به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «مرد خوش شانس»، در گونه مهیج محصول آمریکا، کانادا، کلمبیا و شیلی در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.

این فیلم ماجرای واقعی مایکل لارسون، راننده بی‌کار وانت بستنی‌فروشی از اوهایو را روایت می‌کند که در سال ۱۹۸۴ با کشف الگویی مخفی در برنامه مسابقه‌ای تلویزیونی موفق می‌شود به بزرگ‌ترین برنده تاریخ این برنامه تبدیل شود و بیش از ۱۱۰ هزار دلار برنده شود، اما وقتی مدیران برنامه به راز او پی می‌برند، پیروزی‌هایش در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

فیلم سینمایی «مرد خوش شانس» با تکیه بر یک داستان واقعی، جذابیت و باورپذیری ویژه‌ای به روایت خود می‌بخشد. تمرکز بر هوش، دقت و پشتکار شخصیت اصلی، او را به الگویی الهام‌بخش برای مخاطب تبدیل می‌کند. فضای پرتنش مسابقه و کشف الگوی پنهان، تعلیق و هیجان داستان را به‌خوبی حفظ می‌کند. پرداختن به تلاش یک فرد عادی برای تغییر وضعیتش، بُعد انسانی و انگیزشی اثر را تقویت می‌کند. فیلم به‌خوبی تضاد میان خلاقیت‌های فردی و محدودیت‌های ساختار‌های فاسد قدرت را در کشور امریکا نشان می‌دهد.

فیلم سینمایی «قلب طلایی»، در گونه درام محصول هند در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه تهران پخش شود.

این فیلم درباره راماناندان نگهبان میانسال جواهرفروشی است که درست در روز‌هایی که قرار است به دلیل سال‌ها خوش‌خدمتی و وفاداری از سوی صاحبان جواهرفروشی مورد تقدیر قرار بگیرد توسط دو دزد داروی خواب‌آور به او خورانده شده و در نتیجه صاحب جواهرفروشی او را اخراج می‌کند. راماناندان با این که به این شغل نیاز فراوانی دارد وقتی دو دزد را پیدا می‌کند و متوجه می‌شود که آنها فقیرتر و محتاج‌تر از او هستند آنها را می‌بخشد.

این فیلم با محور قرار دادن بخشش در روایت خود، یکی از عمیق‌ترین ارزش‌های انسانی را به نمایش درمی آورد و نشان می‌دهد گذشت می‌تواند از انتقام اثرگذارتر باشد. شخصیت راماناندان با وجود ظلمی که در حقش شده، نمادی از کرامت، بزرگواری و کنترل خشم است. اثر با نمایش وضعیت مالی سخت او، حس همدلی مخاطب را برمی‌انگیزد و توجه به دشواری‌های معیشتی قشر‌های آسیب‌پذیر را افزایش می‌دهد.

فیلم تأکید می‌کند که هرچند فقر و نیاز ممکن است انسان‌ها را به خطا سوق دهد، اما فرصت اصلاح و بخشش همچنان وجود دارد. وفاداری سال‌های طولانی راماناندان نیز ارزش تعهد، مسئولیت‌پذیری و کار شرافتمندانه را یادآور می‌شود. در مجموع، فیلم با نگاهی اخلاقی و انسانی، مخاطب را به مهربانی، مدارا و انتخاب راهِ انسان‌سازِ بخشش دعوت می‌کند.