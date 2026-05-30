پویش کتابخوانی «خانواده محب علی» برنامه سیمای خانواده آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پویش کتابخوانی «خانواده محب علی» برنامه سیمای خانواده، با موضوع همخوانی خانوادگی کتاب درباره امیرالمومنین علی علیهالسلام است. در این پویش کتابخوانی، کتاب «ناقوسها به صدا در میآیند» نوشته ابراهیم حسن بیگی برای افراد ۱۳ سال به بالا و کتاب «ماموریت بوربوری» نوشته زهرا مظفریفرد برای کودکان معرفی شده اند. علاقه مندان برای شرکت در پویش کتابخوانی «خانواده محب علی» می توانند برای تهیه این کتابها عدد ۵ را به ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنند.
علاقه مندان برای شرکت در این پویش کتابخوانی، باید از همخوانی خود یعنی کتاب خواندن یکی از اعضای خانواده برای سایرین، فیلمی کوتاه (کمتر از ۱ دقیقه) تهیه کنند و آن را به همراه نام و شماره تماس خود، از طریق یکی از درگاههای ارتباطی زیر برای برنامه سیمای خانواده ارسال کنند:
پیامرسان بله به شماره ۰۹۱۰۸۹۹۳۹۱۲
یا نام کاربری: @simakhanevadehtv۱
گفتنی است، به قید قرعه به ۸ خانواده ای که در این پویش شرکت کرده اند، کمکهزینه سفر مشهد مقدس به مبلغ ده میلیون تومان در نظر گرفته شده است.