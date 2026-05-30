به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار لنجان اعلام کرد ۶۲ هکتار زمین در اراضی پارک کوهستان برای اجرای این طرح به محدوده زرین‌شهر الحاق و واگذاری زمین‌ها برای خانواده‌های سه و چهار نفره آغاز شده است.

علیرضا بصیری با بیان اینکه خانوار‌های مشمول باید هرچه سریع‌تر برای تحویل زمین، دریافت تسهیلات دولتی و استفاده از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده اقدام کنند، گفت: پس از تکمیل مراحل قانونی، مرحله بعدی واگذاری‌ها نیز به صورت قرعه‌کشی انجام خواهد شد.