در نخستین قرعهکشی طرح جوانی جمعیت در شهر زرینشهر به ۱۶۲ خانوار مشمول این طرح زمین واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار لنجان اعلام کرد ۶۲ هکتار زمین در اراضی پارک کوهستان برای اجرای این طرح به محدوده زرینشهر الحاق و واگذاری زمینها برای خانوادههای سه و چهار نفره آغاز شده است.
علیرضا بصیری با بیان اینکه خانوارهای مشمول باید هرچه سریعتر برای تحویل زمین، دریافت تسهیلات دولتی و استفاده از مشوقهای پیشبینیشده اقدام کنند، گفت: پس از تکمیل مراحل قانونی، مرحله بعدی واگذاریها نیز به صورت قرعهکشی انجام خواهد شد.