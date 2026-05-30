به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان گفت: این قرارداد همکاری دوجانبه برای تزریق نقدینگی و تقویت بنیه اقتصادی بخش صنعت استان و نیز با هدف تحقق اهداف توسعه‌ای، حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع اعتباری واحد‌های تولیدی منعقد شده است.

سید امیر امیری‌زاد افزود: با این تفاهم‌نامه، بانک متعهد شده با بهره‌گیری از منابع داخلی و همچنین منابع تلفیقی شرکت شهرک‌های صنعتی، بسته حمایتی ویژه‌ای را برای واحد‌های تولیدی واجد شرایط تدوین و اجرایی کند.

وی گفت: اولویت تخصیص این اعتبارات با واحد‌های فعال دارای پروانه بهره‌برداری معتبر است که نقش موثری در اشتغال‌زایی استان ایفا می‌کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان افزود: تلاش کردیم با طراحی سازوکار دقیق، مسیر دریافت تسهیلات برای تولیدکنندگان هموار شود.

امیری‌زاد در خصوص نحوه شناسایی متقاضیان گفت: درخواست‌های متقاضیان ابتدا در کمیته ارزیابی شرکت شهرک‌های صنعتی استان سنجش اهلیت فنی و اقتصادی می‌شود و پس از احراز شرایط لازم، لیست نهایی برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی خواهد شد.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند از هم‌اکنون درخواست‌های کتبی خود را به دبیرخانه شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان ارائه دهند تا فرآیند ارزیابی و معرفی آنها به شبکه بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان گفت: با اجرایی شدن این قرارداد، شاهد رونق دوباره واحد‌های نیمه‌فعال و تثبیت اشتغال در قطب صنعتی جنوب ایران خواهیم بود.