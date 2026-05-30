رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: آینده معادن کشور با تکیه بر هوش مصنوعی، اتوماسیون، داده‌های اکتشافی و نوسازی زیرساخت‌ها شکل خواهد گرفت.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداو سیما، آقای بستامی افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، عبور از ساختارهای سنتی و کاغذی و حرکت به سمت ساختارهای هوشمند و سیستم‌محور است. به گفته وی، هم‌اکنون بیش از ۹۵ درصد خدمات سازمان به‌صورت هوشمند ارائه می‌شود و دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و نظام‌نامه‌ها نیز به‌روز در سامانه‌ها بارگذاری می‌شوند تا شفافیت و دسترسی تسهیل شود.

بستامی افزود: در طرح‌های معدنی، استفاده از فناوری‌های نوین از جمله کنترل هوشمند عملیات، هوشمندسازی باسکول و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر مورد تاکید قرار دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران مهم‌ترین چالش معادن کشور در مسیر افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری را فاصله فناوری و بهره‌وری با استانداردهای جهانی عنوان کرد و گفت: بخشی از این مشکل به کمبود زیرساخت‌ها، بخشی به مسائل حوزه انرژی و بخشی دیگر به تعدد فرآیندهای اداری و استعلام‌ها بازمی‌گردد. وی هشدار داد که در صورت تجمیع نشدن داده‌های اکتشافی دستگاه‌ها، دوباره‌کاری و اتلاف سرمایه ملی تشدید خواهد شد.

بستامی با اشاره به نقش مهندسان معدن در توسعه پایدار تصریح کرد: مهندسان معدن در اجرای اصول فنی، رعایت استانداردها و تحقق معدن‌کاری سبز نقش مهمی دارند. به گفته او، توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که همزمان با بهره‌برداری، بازسازی نیز انجام شود و مدیریت علمی و استفاده از فناوری به کاهش خطا و افزایش تولید کمک کند.

وی در ادامه بر ضرورت کاهش فاصله فناوری معادن ایران با استانداردهای جهانی تاکید کرد و گفت: اعتماد به جوانان متخصص، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها و همچنین بومی‌سازی بخشی از تجهیزات معدنی از اقدامات ضروری در این مسیر است. بستامی افزود: ورود هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند به فرآیندهای معدنی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران درباره حمایت از جوانان متخصص و ایده‌های نوآورانه نیز گفت: رویکرد سازمان، ایجاد بستر فعالیت برای نیروهای جوان و متخصص است و در فرآیندهای جدید، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین پیش‌بینی شده است. وی تاکید کرد که با اعتماد به نیروهای جوان می‌توان بسیاری از تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز را در داخل کشور توسعه داد و وابستگی را کاهش داد.

بستامی مهم‌ترین مطالبه جامعه مهندسی معدن از دولت و سیاست‌گذاران را نگاه مثبت و راهبردی به معدن دانست و اظهار کرد: برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، همکاری همه دستگاه‌ها ضروری است. وی پاسخ‌گویی دقیق و به‌موقع به استعلام‌های ماده ۲۴، توسعه زیرساخت‌ها و حل مسائل حوزه انرژی را از الزامات اصلی این مسیر عنوان کرد.

وی با اشاره به جایگاه هوشمندسازی در آینده معدن کشور گفت: هوشمندسازی، آینده معدن است و هوش مصنوعی می‌تواند با کاهش خطاها، حذف هزینه‌های تکراری و تبدیل فرآیندها از حالت شخص‌محور به سیستم‌محور، بهره‌وری و شفافیت را به‌طور همزمان افزایش دهد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران درباره الزامات جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن نیز بیان کرد: کاهش خطر سرمایه‌گذاری مهم‌ترین موضوع در این بخش است. به گفته وی، دولت می‌تواند در مرحله نخست اکتشاف را انجام دهد و سپس پهنه‌های آماده را از طریق فرآیندهای مشخص واگذار کند. او همچنین تقویت زیرساخت‌ها و افزایش شفافیت اطلاعات را از دیگر پیش‌نیازهای اصلی جذب سرمایه‌گذار عنوان کرد.

بستامی درباره نسبت میان فعالیت‌های معدنی و الزامات زیست‌محیطی گفت: معدن و محیط‌زیست الزاماً در تعارض با یکدیگر نیستند و در مناطق مجاز و با رعایت ضوابط مهندسی می‌توان فعالیت معدنی را در کنار حفظ محیط‌زیست پیش برد. وی تاکید کرد که بازسازی همزمان با بهره‌برداری و حرکت به سمت معدن‌کاری سبز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان، چشم‌انداز صنعت معدن ایران در ده سال آینده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگر اکتشاف به‌صورت نظام‌مند انجام شود، داده‌ها تجمیع شوند، فناوری‌های نوین به‌کار گرفته شوند و سرمایه‌گذاری تسهیل شود، معدن می‌تواند سهم قابل‌توجهی در اقتصاد ملی و منطقه‌ای داشته باشد و جایگاه ایران را در منطقه ارتقا دهد.