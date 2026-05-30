استفاده از ظرفیت های ملی و دینی شاهنامه، برای تقویت هویت ملی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید علی موسوی زاده معاون بنیاد سعدی با اشاره به علاقه ایرانیان به شاهنانه و فردوسی گفت: شاهنامه اینقدر ظرفیت و جنبه های میهن دوستی و ملی گرایی و دینی دارد که بتوان از آنها برای تقویت هویت ملی استفاده کرد.

علی موسوی زاده با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه پاسداشت زبان فارسی و مفاخر ملی گفت: بخشی از تولیدات فرهنگی کشور باید به این موضوع اختصاص یابد.

وی گفت: در کنار تولید برنامه، جهت‌دهی درست به ظرفیت هنرمندان در مسیر تقویت هویت ملی و فرهنگی کشور ضروری است.

معاون‌ بنیاد سعدی با تأکید بر لزوم پرهیز از نگاه‌های محدودکننده افزود: نباید در فعالیت‌های فرهنگی از موضوعات مرتبط با ملی گرایی و میهن دوستی غفلت کنیم.

موسوی زاده گفت: در حوزه تمدنی ایران و زبان فارسی باید با رویکردی فراگیر و غیرجناحی وارد شد تا آثار تولیدشده مخاطبان گسترده‌تری را جذب کند.

معاون بنیاد سعدی با اشاره به تجربه راه‌اندازی دوره‌های آموزش زبان فارسی برای فارسی‌آموزان خارجی اظهار کرد: با تبلیغات خوبی که شد، در یکی از برنامه‌ها، حدود ۷۸۰ فارسی دوست خارج از کشور، در دوره‌های آموزش زبان فارسی ثبت‌نام کردند که بخشی از آنها از کشورهای شرق آسیا بودند. استقبال و علاقه‌مندی این زبان‌آموزان نشان می‌دهد ظرفیت جهانی زبان فارسی قابل توجه است و باید آن را تقویت کرد.

وی ادامه داد: در تبیین پیوند فرهنگ ایرانی و اسلامی نیز می‌توان از شاهنامه و شخصیت فردوسی بهره برد. شاهنامه سرشار از مفاهیم اخلاقی، انسانی و حتی مفاهیم نزدیک به آموزه‌های قرآنی است و می‌تواند به عنوان بستری مشترک برای تقویت هویت فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.

این فعال فرهنگی همچنین از بررسی طرح‌هایی برای نمادسازی شهری خبر داد و گفت: موضوع جانمایی و ساخت مجسمه‌هایی با الهام از شاهنامه و شخصیت فردوسی در برخی نقاط شاخص شهری در دست بررسی است تا بتوان جلوه‌ای از روح حماسی و هویت تاریخی ایران را در فضاهای عمومی تقویت کرد.

موسوی زاده در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از ظرفیت ادبیات حماسی، هنرهای تجسمی و تولیدات رسانه‌ای به‌صورت هماهنگ استفاده کرد تا برنامه‌سازی در حوزه شاهنامه و زبان فارسی با نگاه ملی و فراگیر دنبال شود و بتواند مخاطبان متنوعی را در داخل و خارج از کشور همراه کند.