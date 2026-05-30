فوت یک نفر بر اثر واژگونی خودرو در محدوده خنداب استان مرکزی
در سانحه رانندگی که در ابتدای جاده روستای ادشته استان مرکزی روی داد، یک نفر جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ واژگونی یک دستگاه خودرو کاپرا در محدوده خنداب، ابتدای جاده روستای ادشته، یک فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت.
بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی وقوع این حادثه در ساعت ۱۱:۱۱ امروز، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس خنداب و آقداش به محل اعزام شد.
در این حادثه، یک خانم ۵۲ ساله در صحنه حادثه جان باخت و یک مرد مصدوم شده نیز پس از انجام اقدامات فوریتهای پزشکی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان ولیعصر (عج) اراک منتقل شد.