به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ واژگونی یک دستگاه خودرو کاپرا در محدوده خنداب، ابتدای جاده روستای ادشته، یک فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت.

بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی وقوع این حادثه در ساعت ۱۱:۱۱ امروز، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس خنداب و آقداش به محل اعزام شد.

در این حادثه، یک خانم ۵۲ ساله در صحنه حادثه جان باخت و یک مرد مصدوم شده نیز پس از انجام اقدامات فوریت‌های پزشکی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان ولیعصر (عج) اراک منتقل شد.