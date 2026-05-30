آستان قدس رضوی، ۸ میلیارد تومان هزینه تکمیل حوزه علمیه بانوان بردسکن را تقبل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،تولیت آستان قدس رضوی، ازساختمان ناتمام حوزه علمیه خواهران شهرستان بردسکن، بازدید کردودستورات لازم برای تسریع در تکمیل این طرح ساختمانی را که ۱۴ سال بلاتکلیف مانده، صادرکرد.

آیت‌الله احمد مروی با ارائه اختصاص ۸ میلیارد تومان، برای تکمیل این طرح از سوی آستان قدس رضوی، موافقت کرد.

این پروژه در زمینی به مساحت حدود ۱۰۰۰ مترمربع و با زیربنای ۶۰۰ مترمربع در سه طبقه طراحی شده، که فضای فعلی مدرسه، پاسخگوی نیاز طلاب نیست و مهم‌ترین مشکل، کمبود مکان برای پذیرش بیشتر طلاب خواهر است.

هم‌اکنون ۶۵ طلبه و ۱۲ استاددر حوزه علمیه بانوان بردسکن مشغول تحصیل و تدریس هستند.