به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مجید عسکری‌نیا اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات خودرو در نسیم‌شهر، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری نسیم‌شهر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی متهم شدند و در ادامه، طی عملیاتی هوشمندانه، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان ادامه داد: متهم پس از انتقال به پلیس، در بازجویی‌ها به ۳۰ فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف کرد.

سرهنگ عسکری‌نیا با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم، تصریح کرد: پس از تکمیل پرونده، وی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد.

وی در پایان با توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از سرقت، از نگهداری وجه نقد، مدارک و اشیای قیمتی در داخل خودرو خودداری کنند.