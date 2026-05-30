فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان از دستگیری سارق محتویات خودرو و کشف ۳۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مجید عسکرینیا اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات خودرو در نسیمشهر، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری نسیمشهر قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی متهم شدند و در ادامه، طی عملیاتی هوشمندانه، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان ادامه داد: متهم پس از انتقال به پلیس، در بازجوییها به ۳۰ فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف کرد.
سرهنگ عسکرینیا با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم، تصریح کرد: پس از تکمیل پرونده، وی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد.
وی در پایان با توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از سرقت، از نگهداری وجه نقد، مدارک و اشیای قیمتی در داخل خودرو خودداری کنند.