به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: عوامل پلیس آگاهی شهرستان صومعه سرا در پی بررسی گزارش‌های واصله مبنی بر پخش و توزیع انواع سیگار‌های قاچاق توسط افرادی با هویت معلوم به محل مورد نظر اعزام شدند.

پس از هماهنگی قضائی و در بازرسی صورت گرفته از واحد‌های صنفی ۳ هزار نخ از انواع سیگار‌های قاچاق کشف شد.

کارشناسی ارزش سیگار‌های کشف شده را بیش از ۷۵۰ میلیون ریال برآورد شد.

در این خصوص متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.