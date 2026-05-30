کارشناس هواشناسی گلستان از کاهش ۱۵ الی ۲۰ درجهای دما نسبت به دیروز در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، مریم نیکزادفر گفت: روز گذشته گرگان با ثبت دمای ۴۷.۱ درجه سانتیگراد، گرمترین مرکز استان کشور و آققلا با ثبت دمای ۵۰.۴ درجه سانتیگراد، عنوان گرمترین شهرستان کشور را به خود اختصاص داد.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: الگوهای پیش یابی نشان میدهند که برای امروز و فردا آسمان استان ابری و در بعضی از ساعات همراه با بارش باران خواهد بود.
او افزود: امروز در مناطق مختلف استان دمای بیشینه حدود ۲۵ تا ۲۹ درجه سانتی گراد است.
نیکزادفر گفت: از فردا بعدازظهر با خروج این سامانه ناپایدار جو استان پایدار خواهد شد و این پایداری تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت.