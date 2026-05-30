برگزاری اردوی جهادی درمانی در چهارباغ
اردوی جهادی درمانی، فرهنگی و آموزشی در منطقه ملکآباد شهرستان چهارباغ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز
،به همت گروه جهادی «منتظران صالح»، بسیج دانشجویی اردوی جهادی دو روزه در منطقه ملکآباد شهرستان چهارباغ برگزار شد.این اردو در روزهای ۶ و ۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ با هدف محرومیتزدایی، ارائه خدمات رایگان و ایجاد روحیه همدلی و خدمترسانی در مناطق کمتر برخوردار با حضور بیش از ۵۰۰ نفر مراجعه کننده اجرا شد.
در این اردو خدمات پزشکی و درمانی رایگان، ویزیت رایگان شامل پزشک عمومی، پزشک متخصص زنان و زایمان، مامایی، روانشناسی، غربالگری، نوار قلب ECG، تجویز دارو و اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی ارائه شد.
این اردوی جهادی گامی مؤثر برای خدمترسانی به قشرهای آسیبپذیر و ترویج فرهنگ جهادی در میان دانشجویان و جوانان است