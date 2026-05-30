به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ،به همت گروه جهادی «منتظران صالح»، بسیج دانشجویی اردوی جهادی دو روزه در منطقه ملک‌آباد شهرستان چهارباغ برگزار شد.این اردو در روز‌های ۶ و ۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ با هدف محرومیت‌زدایی، ارائه خدمات رایگان و ایجاد روحیه همدلی و خدمت‌رسانی در مناطق کمتر برخوردار با حضور بیش از ۵۰۰ نفر مراجعه کننده اجرا شد.

در این اردو خدمات پزشکی و درمانی رایگان، ویزیت رایگان شامل پزشک عمومی، پزشک متخصص زنان و زایمان، مامایی، روانشناسی، غربالگری، نوار قلب ECG، تجویز دارو و اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی ارائه شد.

این اردوی جهادی گامی مؤثر برای خدمت‌رسانی به قشر‌های آسیب‌پذیر و ترویج فرهنگ جهادی در میان دانشجویان و جوانان است