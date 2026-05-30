دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته، بر ضرورت حمایت همهجانبه از شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه مواد و ساخت پیشرفته تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در بازدید هادوی دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته که از شرکتهای فناور در حوزههای مواد پیشرفته و ساخت افزایشی در اصفهان برگزار شد، وی بر اهمیت بومیسازی اقلام راهبردی مورد نیاز صنایع مادر کشور و تکمیل زنجیره ارزش مواد، از استخراج عناصر گرانبها با ارزش افزوده بالا از باطلهها، شورآبهها و تلخابهها تا تولید قطعات باکیفیت و جایگزینی مواد فلزی با مواد پلیمری، تأکیدکرد .
هادوی افزود: این حمایتها با هدف تکمیل زنجیره ارزش فلزات گرانبها، از استخراج مواد اولیه از منابعی، چون شورآبهها تا تولید محصولات هایتک، صورت خواهد گرفت.
دبیر و کارشناسان ستاد پس از این بازدید، در نشستی با فناوران، از نزدیک به بررسی مشکلات و دغدغههای اصلی آنان پرداختند و راهکارها و مسیرهای حمایتی معاونت علمی و ستاد را برای حل این چالشها تشریح کردند.
در بخش دیگری از این برنامه، از یکی از شرکتهای فعال در حوزه تولید مواد پیشرفته، به ویژه مواد فلزی پرکاربرد در صنایع نفت و گاز، که در جنگ اخیر دچار آسیب شده بود، بازدید به عمل آمد. در این بازدید، میزان خسارتها و دغدغههای شرکت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد حمایتهای ویژهای از سوی ستاد و معاونت علمی به شرکتهای آسیبدیده اختصاص یابد.
این اقدامات در راستای تقویت اقتصاد دانشبنیان و پیشبرد اهداف توسعهای کشور در حوزه مواد و ساخت پیشرفته ارزیابی میشود.