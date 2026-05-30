چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه مهارت بوشهر در مجله علمی-پژوهشی
عضو هیات علمی دانشگاه ملی مهارت واحد استانی بوشهر، موفق به چاپ مقالهای با رویکرد هوش مصنوعی در تشخیص زودرس تومورهای بدخیم در مجله معتبر علمی-پژوهشی شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر پیمان عاربی، عضو هیات علمی دانشگاه ملی مهارت واحد استانی بوشهر، موفق به چاپ مقالهای با رویکرد هوش مصنوعی در تشخیص زودرس تومورهای بدخیم شد. این پژوهش که در مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام منتشر شده، مدلی نوین را برای شناسایی سریعتر سرطان سینه ارائه میدهد.
مقاله وی با عنوان «ارائه مدلی جدید به منظور مدلسازی شبکههای سرطانی در تشخیص زودرس تومورهای بدخیم در سرطان سینه با استفاده از شبکههای عصبی پیچشی پیچیده» در شماره اخیر مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام منتشر شد.
در این تحقیق، محقق با بهرهگیری از پیشرفتهترین روشهای هوش مصنوعی و شبکههای عصبی عمیق (CNN)، راهکاری نوین برای شناسایی و تشخیص تومورهای سرطانی پیش از موعد ارائه کرده است. این نمونه جدید میتواند دقت تشخیص را بهطور چشمگیری افزایش داده و زمان لازم برای شروع درمان را کاهش دهد که این امر خود گامی مؤثر در نجات جان بیماران خواهد بود.