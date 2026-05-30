معاون امور صنایع و معادن اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گیلان از تحقق ۱۲۵ درصدی حقوق دولتی معادن در این استان در سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت حدود ۸۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در گیلان وصول شده که فراتر از اهداف پیش‌بینی‌شده بوده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، سعید اخلاقی با اشاره به وضعیت بخش صنعت و معدن استان اظهار کرد: تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی و پیگیری اجرای بسته‌های حمایتی دولت برای جبران آثار افزایش نرخ ارز و شرایط ناشی از جنگ، از مهم‌ترین اولویت‌های بخش صنعت گیلان در سال جاری است.

وی افزود: حذف ارز ترجیحی از اواخر سال گذشته فشار مالی و اعتباری قابل توجهی به واحد‌های تولیدی وارد کرد، چرا که تامین ریالی مواد اولیه چه از طریق بورس کالا و چه از مسیر واردات، با افزایش چشمگیر هزینه‌ها همراه شد.

اخلاقی با اشاره به بسته‌های حمایتی دولت گفت: هیات وزیران در دی‌ماه سال گذشته بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای واحد‌های صنعتی تصویب کرد، اما با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، شبکه بانکی تا پایان سال اقدام موثری در اجرای این مصوبات انجام نداد و بخش عمده‌ای از این حمایت‌ها به سال جاری موکول شد.

معاون امور صنایع و معادن اداره‌کل صمت گیلان ادامه داد: دولت در قالب یک بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی، تسهیلات اعتباری را برای جبران کمبود نقدینگی ناشی از افزایش نرخ ارز در واحد‌های تولیدی پیش‌بینی کرده بود تا بانک‌ها بتوانند بخشی از فشار وارد شده به تولیدکنندگان را کاهش دهند.

وی تصریح کرد: بسیاری از واحد‌های تولیدی که مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کردند یا بخشی از کالا‌های خود را پیش از افزایش نرخ ارز از گمرکات ترخیص کرده بودند، ناچار شدند تعهدات ارزی خود را با نرخ‌های جدید تسویه کنند که این موضوع بار مالی سنگینی به آنها تحمیل کرد.

اخلاقی با اشاره به تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: این تسهیلات با هدف حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از شرایط جنگی در نظر گرفته شده و ثبت‌نام متقاضیان آن از طریق سامانه کات انجام می‌شود.

وی همچنین از جذب کامل سهمیه پنج میلیون دلاری واردات ماشین‌آلات برای گیلان در سال گذشته خبر داد و افزود: واحد‌های تولیدی استان توانستند به طور کامل از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

معاون امور صنایع و معادن اداره‌کل صمت گیلان یکی دیگر از برنامه‌های حمایتی را امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز عنوان کرد و گفت: این طرح که از سال گذشته آغاز شده، به واحد‌های تولیدی اجازه می‌دهد در صورت تامین ارز از منابع مجاز، مواد اولیه موجود در گمرکات را سریع‌تر ترخیص کنند. به گفته وی، این اقدام به‌ویژه در تامین مواد اولیه صنایع پتروشیمی و فولادی نقش موثری خواهد داشت.

اخلاقی با اشاره به اختیارات ویژه استانداران استان‌های مرزی اظهار کرد: به دستور استاندار گیلان، مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی که از هر مبدا وارد بنادر و گمرکات استان شود، با حداقل تشریفات گمرکی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترخیص خواهد شد.

وی در ادامه به مشکلات صنعت قطعه‌سازی گیلان نیز اشاره کرد و گفت: ۱۲ واحد بزرگ قطعه‌سازی استان حدود چهار هزار میلیارد تومان از خودروسازان کشور طلب دارند و تاخیر در پرداخت این مطالبات، نقدینگی این واحد‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

اخلاقی افزود: هرچند گیلان از جمله استان‌هایی بود که کمترین خسارت مستقیم را در جریان جنگ تحمیلی سوم متحمل شد، اما آثار غیرمستقیم این شرایط بر تولید، فروش، تامین مواد اولیه و ایفای تعهدات واحد‌های صنعتی استان قابل توجه بوده است.

وی همچنین از آسیب‌دیدگی بخشی از صنایع سلولزی و پالت‌سازی استان به دلیل کاهش سفارش‌ها و تاخیر در پرداخت مطالبات خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای تامین متمرکز مواد اولیه در دستور کار قرار دارد تا بخشی از کمبود‌های موجود جبران شود.

معاون امور صنایع و معادن اداره‌کل صمت گیلان در پایان با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: تامین مواد اولیه صنایع فولادی از کشور‌های آسیای میانه و حوزه اوراسیا در دستور کار قرار دارد و گیلان به دلیل دسترسی مناسب به این بازار‌ها از مزیت ویژه‌ای برخوردار است.