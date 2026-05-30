برگزاری همایش «نسیم مهر و مهربانی» در استان گلستان، فرصتی است برای توجه به خانواده‌های زندانیان که در نبود سرپرست خانواده در معرض فقر، آسیب‌های اجتماعی، ترک تحصیل و بحران‌های روحی قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، دادستان مرکز استان گلستان گفت: اولویت اصلی انجمن حمایت از زندانیان معطوف به خانواده‌های زندانی است که با مشکلات معیشتی و اقتصادی رو به رو هستند.

دادستان مرکز استان گلستان، کمک به آزادی زندانیان را یکی از مأموریت‌های اصلی انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان دانست و گفت: در سال ۱۴۰۴ با کمک خیران و منابع انجمن، ۲۸ زندانی آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

رزاقی نژاد افزود: برای آزادی این زندانیان بیش از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شد و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت خیران و همچنین ارفاقات قانونی، شمار بیشتری از زندانیان واجد شرایط در سال ۱۴۰۵ آزاد شوند.

توانمندسازی به جای حمایت مقطعی

دادستان مرکز استان، توانمندسازی خانواده‌های زندانیان را مهم‌ترین رویکرد انجمن در استان عنوان کرد و گفت: خانواده‌هایی که سرپرست آنها در زندان است، بیش از دیگران در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند و اگر حمایت نشوند، احتمال ورود اعضای خانواده به چرخه بزهکاری افزایش می‌یابد.

رزاقی نژاد، اشتغال را مهم‌ترین محور این توانمندسازی برشمرد و اظهار کرد: معرفی خانواده‌های زندانیان به واحد‌های تولیدی و کارخانجات، همچنین معرفی آنان به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه، از جمله برنامه‌های انجمن در این حوزه است.

وی ادامه داد: در همین راستا، سال گذشته ۷۰ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی به مبلغ ۲ میلیارد تومان به خانواده‌های زندانیان پرداخت شد، همچنین ۴۰۰ دوره آموزش مهارت‌آموزی برای خانواده‌های زندانیان برگزار شد تا آنان بتوانند با یادگیری مهارت‌های شغلی، درآمد پایدار برای خانواده خود ایجاد کنند.

از بسته معیشتی تا جهیزیه؛ حمایت برای عبور از بحران

بخش دیگری از اقدامات انجمن، به حمایت‌های معیشتی و فوری اختصاص دارد کمک‌هایی که برای بسیاری از خانواده‌ها، نقش حیاتی در گذران زندگی ایفا می‌کند.

دادستان مرکز استان گلستان در این باره گفت: سال گذشته سه هزار بسته معیشتی به ارزش ۵ میلیارد تومان میان خانواده‌های زندانیان توزیع شد.

رزاقی نژاد ادامه داد: همچنین ۶۵ قلم کالای اساسی شامل یخچال، تلویزیون، پنکه و جهیزیه به خانواده‌های نیازمند اهدا شد تا بخشی از مشکلات اولیه زندگی آنان برطرف شود.

حمایت از تحصیل فرزندان زندانیان

رزاقی نژاد با بیان ایینکه فرزندان زندانیان، یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در این چرخه هستند افزود: این کودکان ممکن است به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل بازبمانند یا در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار گیرند و به همین منظور سال گذشته به ۶۰۰ دانش‌آموز نیازمند که از فرزندان زندانیان بودند کمک هزینه نقدی تحصیلی پرداخت شد.

وی افزود: همچنین ۴۵۰ بسته نوشت‌افزار و لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان به ارزش ۵۴۰ میلیون تومان در میان آنان توزیع شد.

مسکن، درمان و سرپناه؛ نیاز‌هایی فراتر از معیشت

دادستان مرکز استان گفت: مشکلات خانواده‌های زندانیان تنها به تأمین خوراک محدود نمی‌شود بخشی از آنان با مشکل مسکن، درمان و هزینه‌های روزمره زندگی روبه‌رو هستند و در همین راستا، سال گذشته ۷۲ فقره کمک ودیعه مسکن به خانواده‌های زندانیان پرداخت شد و همچنین ۲۷ باب منزل مددجویان مرمت و بازسازی شد تا خانواده‌ها از حداقل شرایط مناسب سکونت برخوردار شوند.

رزاقی نژاد همچنین از ارائه ۱۸۰ مورد خدمات درمانی و بهداشتی خبر داد و گفت: بخشی از این خدمات مربوط به تأمین هزینه‌های دارو، درمان، بیمارستان و حتی شیرخشک کودکان بوده است.

وی گفت: ۷۴۲ خانوار زیر چتر حمایت انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان مرکز استان قرار دارند و سال گذشته ۱۲۱ مورد سرکشی و بازدید میدانی از خانواده‌های زندانیان انجام شده و مشکلات آنان از نزدیک بررسی و پیگیری شد.