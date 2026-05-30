پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، با اشاره بر لزوم فعال شدن ظرفیت گردشگری دریاچه نمک قم گفت: دریاچه نمک قم میتواند یک جلوه گردشگری برای قم و حتی کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ خسرو سامری در جلسه ستاد استانی تالابهای قم گفت : بیابانی در کشور مکزیک وجود دارد که با نمک روی آن پوشانده شده و تصویر آسمان در آن منعکس میشود و سالانه پذیرای تعداد بسیاری از گردشگران است و این ظرفیت را در استان قم داریم و میتوانیم آن را فعال کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با اشاره به اینکه باید مداخله ما در دریاچه نمک به گونهای باشد که در آینده پشیمان نشویم، افزود: اداراتکل صنعت، معدن و تجارت (صمت) و منابعطبیعی و آبخیزداری، دبیرخانه ستاد و استانداری بازدیدی از دریاچه داشته باشند تا اگر برداشتها بیش از حد مجاز است، مطابق قانون برخورد شود.
وی با بیان اینکه تولید بسیار مهم است؛ اما با شرایط زیستمحیطی، گفت : در استان قم علاقهمند به بحث تولید هستیم؛ اما دریاچه نمک دارای شرایط خاصی است که باید در نظر گرفته شود.
بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم نیز در این جلسه با بیان اینکه گردشگری زیارت، مهمترین شاخصه گردشگری این استان است، گفت: گردشگری طبیعت، یکی از ویژگیهای بخش گردشگری قم در کنار سایر ظرفیتهای گردشگری استان است.