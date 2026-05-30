رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی گفت: کاروان اعزامی به مسابقات جهانی ورزشهای مبارزه ای به نام شهدای مدرسه میناب مزین گشت و میناب 168 (Minab 168) نام گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسابقات جهانی ورزشهای مبارزهای ۱۸ تا ۲۳ خرداد به میزبانی کشور برزیل برگزار میشود و کاروان ورزشی دانشجویان کشورمان در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی (پسران) و کاراته کاتا و کومیته (دختران و پسران) به این رویداد اعزام خواهند شد.
رضا نوری، رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی از انتخاب نام کاروان خبر داد و گفت: کاروان اعزامی به مسابقات جهانی ورزشهای مبارزهای به نام شهدای مدرسه میناب مزین گشت و میناب ۱۶۸ (Minab ۱۶۸) نام گرفت. همچنین شعار این کاروان دانش برای ساختن، نه برای جنگیدن خواهد بود.