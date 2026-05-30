مردم ولایت‌مدار شهرستان‌های استان تهران در نودمین شب شهادت رهبر معظم انقلاب، با برپایی اجتماعات چشمگیر، بر تداوم راه مقاومت و وفاداری به آرمان‌های مقام عظمای ولایت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با نودمین شب شهادت رهبر بصیر انقلاب اسلامی، جای‌جای شهرستان‌های استان تهران صحنه اجتماعات پرشور مردمی بود.

در این مراسم‌ها که با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد، شرکت‌کنندگان با عزاداری و ذکر مصیبتِ آل‌الله، یاد و خاطره رهبر فقید خود را گرامی داشتند. حاضران در این اجتماعات بر این نکته تأکید کردند که میراث پهلوانی و مقاومت ایرانیان، امروز در ایستادگی آگاهانه تجلی یافته و با شهادت رهبر بزرگ انقلاب، این مسیر با انگیزه و صلابت بیشتری ادامه خواهد یافت.