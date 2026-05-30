مأموران پلیس آگاهی لاهیجان محل احتکار لوله و اتصالات آب را شناسایی و بیش از ۳۸ میلیارد ریال لوله آب و فاضلاب از این محل کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: گروهی متشکل از مأموران پلیس آگاهی و پاسگاه ناصرکیاده شهرستان لاهیجان محل احتکار ونگهداری لولههای آب و فاضلاب را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از آن هزار و ۶۰۰ شاخه لوله به ارزش مالی ۳۸ میلیارد ریال کشف و ضبط کردند.
متهم ۵۴ ساله این پرونده به منظور سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.