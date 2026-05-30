رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی گفت: ایجاد انحصار در تامین فرآورده‌های نسوز، مشکلات بسیاری برای کارخانجات فولادی ایجاد کرده است که حفظ این انحصار، باعث کاهش شدید یا حتی توقف و تعطیلی تولید در کارخانجات فولادی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، آقای مهدی محمدی درباره تأمین فرآورده‌های نسوز به تصمیمات وزارت صمت مبنی بر مشروط شدن واردات مواد نسوز به کسب مجوز از برخی شرکت‌های داخلی اشاره کرد و افزود: این تصمیم در ظاهر با بهانه حمایت از تولید داخل اتخاذ شده است، اما واقعیت این است که این شرکت‌های تولیدکننده نسوز به هیچ وجه توانایی تأمین همه نیاز‌های داخلی در شرایط فعلی را ندارند و مشکل تأمین نسوز‌ها با بازگشت کارخانجات فولادی آسیب‌دیده در جنگ به مدار تولید، حادتر نیز خواهد شد.

وی گفت: متأسفانه این شرکت‌ها با سوءاستفاده از شرایط جنگی کشور، ضمن عدم تأیید واردات توسط شرکت‌های فولادی و ممانعت از ورود این مواد حیاتی، قیمت‌های خود را نسبت به شهریورماه سال گذشته ۳ تا ۴ برابر افزایش داده‌اند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی با بیان اینکه هم اکنون کارخانجات نسوز، محصولات خود را با قیمت‌های نجومی و زمان‌های تحویل بسیار طولانی و غیرمنطقی پیشنهاد می‌دهند، افزود: به عنوان نمونه، اسلاید گیت که در شهریورماه سال گذشته با قیمت حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تأمین می‌شد، هم‌اکنون توسط برخی شرکت‌های داخلیِ دارای انحصار، با قیمت ۴۲ یورو و بر اساس ارز آزاد پیشنهاد می‌شود؛ رقمی که معادل بیش از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: حتی با پرداخت این مبالغ هنگفت نیز، شرکت‌های داخلی توانایی تأمین به‌موقع نسوز‌ها را برای کارخانجات فولادی ندارند.

آمار مصرف نسوز و خطر توقف تولید

محمدی به تشریح ابعاد فنی و آماری این بحران پرداخت و گفت: به طور متوسط به ازای تولید هر تن فولاد، ۱۲ کیلوگرم مواد نسوز مصرف می‌شود. با توجه به اینکه سال گذشته تولید فولاد کشور بیش از ۳۲ میلیون تن بوده است، صنعت فولاد ما در شرایط معمول به ۳۸۴ هزار تن نسوز نیاز دارد.

وی افزود: تأمین نشدن این حجم از نیاز کشور در شرایط فعلی که انحصار ایجاد شده مانع از واردات مستقیم آن توسط کارخانجات فولاد شده است، به زودی تولید فولاد کشور را با خطر کاهش شدید و حتی توقف و تعطیلی خطوط تولید در برخی کارخانجات رو‌به‌رو خواهد کرد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی با یادآوری آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های صنعتی کشور گفت: کارخانجات بزرگ مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در جنگ تحمیلی سوم آسیب‌های جدی دیدند. انجمن فولاد آلیاژی از بازسازی کامل و سریع این سرمایه‌های ملی قاطعانه حمایت می‌کند و باید توجه داشت که با بازگشت این کارخانجات به مدار تولید، تقاضا در بازار نسوز به شدت بالا خواهد رفت.

وی افزود: وضع تأمین فراورده‌های نسوز با بازگشت کارخانجات آسیب‌دیده به مدار تولید، بسیار بدتر از شرایط فعلی خواهد شد و عملاً تأمین نیاز‌ها به فرآورده‌های نسوز تحت این سیستم انحصاری غیرممکن است.

محمدی ادامه داد: وزارت صمت باید از هم‌اکنون درایت به خرج دهد و به شرکت‌های فولادی اجازه دهد تا نسبت به واردات نسوز‌ها اقدام کنند. برخی از شرکت‌های فولادی طی جلساتی با انجمن فولاد آلیاژی درخواست کرده‌اند که هرچه زودتر مشکلات در زمینه واردات نسوز‌ها رفع شود.

وی با تاکید بر اینکه دامنه این بحران به صنعت فولاد محدود نخواهد شد، گفت: صنایع کلیدی دیگری نظیر سیمان، مس، آلومینیوم، سرب و روی، شیشه، پتروشیمی نیز در فرایند تولید خود مصرف‌کننده نسوز‌ها هستند. تداوم انحصار فعلی، زنجیره تولید این محصولات را نیز با خطر کاهش شدید یا توقف تولید رو‌به‌رو خواهد کرد.

محمدی با اشاره به یک تناقض آشکار در این سیاست‌گذاری گفت: نکته قابل تأمل این است که خود کارخانجات نسوزِ داخلی، بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه خود را از خارج وارد می‌کنند و هم‌اکنون نیز در تولید به اندازه مناسب و تأمین بازار مشکل دارند. بنابراین، هیچ دلیلی برای عدم واردات نسوز‌ها توسط کارخانجات فولاد وجود ندارد.

وی افزود: دولت و وزارت صمت باید هرچه سریع‌تر این انحصار در بازار نسوز‌ها را بشکنند. اگر مجوز واردات مستقیم نسوز به خود شرکت‌های فولادی داده نشود، خسارات غیرقابل جبرانی به صنعت فولاد کشور، زنجیره گسترده اشتغال کارگران این بخش و همچنین سایر صنایع وابسته وارد خواهد شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی گفت: حداقل کاری که وزارت صمت می‌تواند انجام دهد این است که در شرایط بحرانی فعلی و تا چند ماه آینده، به خود شرکت‌های فولادی اجازه واردات نسوز‌ها را بدهد تا خللی در تولید پایدار فولاد کشور ایجاد نشود.