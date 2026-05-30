عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از روند خرید تضمینی گندم، بر اصلاح روش ها و رویکردها در تامین گندم مورد نیاز کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین بروجردی با اشاره به پرداخت تضمین شده و بدون تاخیر پول گندم هنگام واردات از خارج اظهار داشت: چنین سطحی از نظم، تضمین و پرداخت دقیق و به موقع بهای گندم در قبال کشاورزان داخلی مشاهده نمی شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از تعامل متفاوت مسئولان در قبال خرید گندم از کشاورز داخلی و واردات این محصول راهبردی از تولیدکنندگان خارجی، تصریح کرد: برای واردات گندم، روشهای تضمین شده پرداخت ارز، مانند گشایش السی انجام میشود؛ به این معنا که پرداختها بهصورت تضمینشده انجام و کالا دریافت میشود.
او ادامه داد: اما در داخل کشور در پرداخت به کشاورزان، چنین سطحی از زمانبندی و تضمین پرداخت بهطور کامل و منظم مشاهده نمیشود؛ در حالی که در یک خرید ساده نیز ابتدا پرداخت انجام و سپس کالا تحویل میشود.
بروجردی با اشاره به ضرورت اصلاح این رویکرد، اظهار داشت: لازم است سازوکار پرداخت به کشاورزان بهگونهای اصلاح شود که پرداختها بدون تأخیر انجام گیرد و حتی فاصله یکهفتهای نیز در این زمینه وجود نداشته باشد؛ چرا که این موضوع میتواند نقش مهمی در تقویت انگیزه تولید داشته باشد.