آمار فروش و تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ٨ خردادماه، اعلام شد و ۵ هزارنفر از ٧ نمایش دیدن کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آمار فروش و مخاطب اجرا‌های سه سالن اداره کل هنر‌های نمایشی شامل مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا تاریخ جمعه ٨ خردادماه، اعلام شد.

نمایش «ذرات آشوب» به کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی که از روز ٣١ اردیبهشت‌ماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵٧٩ نفر و قیمت بلیت ۴٠٠ هزار تومان آغاز کرده، تا روز جمعه ٨ خرداد با ٨ اجرا و ٨٧۶ مخاطب به فروشی معادل ١۴٩ میلیون ٩٨٠ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «ابری با احتمال ریزش باران» به کارگردانی سیدعلی هاشمی که از روز ٢۴ اردیبهشت ماه اجرا‌های خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ١٣٢ نفر و قیمت بلیت ٣٠٠ هزار تومان آغاز کرده، تا روز جمعه ٨ خرداد با ١۴ اجرا و ۴٣٨ تماشاگر به فروشی معادل ٨۵ میلیون و ۶۵٠ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «گاوداری» به کارگردانی محمد نژاد هم که روز ٢۵ اردیبهشت ماه در تالار سایه با ظرفیت ٧٢ نفر و قیمت بلیت ٢۵٠ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تاکنون با ١٣ اجرا و ۴٨٧ مخاطب، ٨۶ میلیون و ٩۵٠ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «بی هوده» به کارگردانی یاسین رضوانی هم که از روز ٣١ اردیبهشت ماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ٩۶ نفر و قیمت بلیت ٣٠٠ هزار تومان آغاز کرده بود، تاکنون با ٨ اجرا و ۶٠٩ تماشاگر به فروشی معادل ١٣٣ میلیون و ۶٣٢ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «اژدهاک» به کارگردانی آرش اشاداد که از روز ٣١ اردیبهشت ماه اجرای خود در کارگاه نمایش با ظرفیت ۴۴ نفر و قیمت بلیت ٢٠٠ هزار تومان آغاز کرده، تا ٨ خردادماه با ١٠ اجرا و ۴۴٠ تماشاگر، ٧۶ میلیون تومان فروش داشته است.

تالار هنر نیز با نمایش «آرزوی بزرگ» به کارگردانی میثم یوسفی که از تاریخ ۱۶ اردیبهشت، اجرای فصل دوم اجرای خود را در سالنی با ظرفیت ۲۴۴ نفر و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان آغاز کرده است، توانسته با ١٧ اجرا، میزبان ١٨١۶ تماشاگر و فروشی معادل ۶٧ میلیون و ٢٢۵ هزارتومان باشد.

نمایش «سندباد و فیروزه» به کارگردانی محمود موسوی نیز که از ۳۱ اردیبهشت‌ماه در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته، با ٨ اجرا، میزبان ۶٩٧ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۳۳۰ هزار تومان، به فروش ١٣۴ میلیون و ٣۵٠ هزارتومان دست پیدا کرد است.