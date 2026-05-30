به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات گفت: پیرو سیاست‌های کلان ابلاغی در خصوص قانونگذاری که رهبر شهید ابلاغ کرده بودند، پیش نویس قانون در کمیته ویژه که مجلس تدارک دید به پایان رسید و تابستان در صحن مجلس مطرح میشود

زنگنه افزود؛ عملا این طرح با هدف تحول نظام قانون گذاری کشور است و مراجع قانون گذار را محدود می کند تا مجلس جلو ورود به قانون گذاری از سوی شورا‌ها و کمیته‌های متعدد را خواهد گرفت و بسیاری از تغییر مکرر آئین نامه و بخش نامه‌های صادر شده را نظم دهی می کند.