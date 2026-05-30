به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فرمانده مرزبانی فراجا از رشادت مرزبانان و تحمیل تلفات سنگین به گروهک معاند در مرز‌های شمالغرب کشور خبر داد و گفت: در این عملیات، ۲ نفر از اعضای گروهک معاند به هلاکت رسیدند.

سردار علی‌اکبر جاویدان اضافه کرد: شب گذشته تعدادی از عناصر گروهک‌های معاند قصد حمله به یکی از یگان‌های مرزبانی در شهرستان چالدران را داشتند که با هوشیاری و آمادگی عملیاتی و میدانی مرزبانان، در اجرای نقشه خود ناکام ماندند.

وی افزود: مرزداران با آمادگی عملیاتی، اشراف و تسلط اطلاعاتی، پیش از ورود عناصر این گروهک به خاک کشور، آنها را شناسایی کرده و با اجرای آتش سنگین و پرحجم، پاسخی قاطع به این اعضای گروهک دادند.

فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: در جریان این درگیری مسلحانه، ۲ نفر از اعضای این گروهک به هلاکت رسیدند و بررسی‌های فنی در مرز، نشانگر زخمی شدن تعدادی دیگر از این اعضا و متواری شدنشان به خاک کشور مقابل است.

سردار جاویدان با اشاره به ضربه سنگین مرزبانان به این گروهک معاند و کشف مقادیری سلاح و تجهیزات، گفت: مرزبانان مرزبانی فراجا با قاطعیت اجازه هیچ‌گونه تعرض به حریم مرزی کشور را نخواهند داد و هرگونه اقدام خصمانه با پاسخی پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.