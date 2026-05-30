مدیرکل امور فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو، از اجرای برنامه جدید ساماندهی توزیعکنندگان انواع برندهای شیرخشک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شهرام شعیبی، با اشاره به اقدامات جدید در حوزه نظارت بر توزیع شیرخشک، از الزام شرکتهای تولیدکننده و وارد کننده برای معرفی توزیعکنندگان هر برند خبر داد و گفت: این اقدام با هدف شفافسازی زنجیره تأمین و جلوگیری از بروز اختلال در دسترسی مردم به این کالای اساسی انجام میشود.
وی افزود: بر اساس ابلاغ انجامشده، شرکتها موظف شدهاند فهرست توزیع کنندگان محصولات خود را به سازمان غذا و دارو اعلام کنند و در صورت هرگونه تغییر، این اطلاعات را به صورت مستمر بهروزرسانی کنند.
شعیبی ادامه داد: سازمان غذا و دارو در گام بعدی، جدول نهایی توزیعکنندگان هر برند شیرخشک را به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ارسال کرده و این اطلاعات در اختیار داروخانهها نیز قرار خواهد گرفت.