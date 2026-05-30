به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان گفت: محصول جو از ۱۰ هزار هکتار مزارع این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۱۰ هزار تن محصول تولید شود.

بوذر جمهر افزود: پنج هزار هکتار به صورت آبی و پنج هزار هکتار به صورت دیم در این شهرستان کشت شده است که عمده آن در بخش رحمت آباد و بخش مرکزی این شهرستان قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی زرقان با بیان اینکه برداشت این محصول تا پایان خردادماه ادامه دارد گفت: بخش قابل توجهی از این محصول به صورت مکانیزه برداشت می‌شود.