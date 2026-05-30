به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون مدیرعامل و رئیس جمعیت هلال احمر نیشابور گفت: دیشب در پی اعلام مرکز امداد و نجات استان، مبنی بر گرفتار شدن پنج طبیعت‌گرد در ارتفاعات روستای غار، دو تیم تخصصی نجات در کوهستان از شعبه نیشابور و دو تیم امدادی از خانه هلال روستای غار به محل حادثه اعزام شدند.

اسماعیل شاه‌ بیگی افزود: حادثه‌ دیدگان شامل: سه خانم و دو آقا بودند که در محدوده غار سوم، مسیر بازگشت را گم کرده بودند و امکان ادامه حرکت نداشتند. تیم‌ های امدادی پس از پیمایش مسیر‌های کوهستانی و دسترسی به افراد گرفتار، اقدامات لازم را انجام دادند و آنان را به مکانی امن منتقل کردند.

وی همچنین با اشاره به آمادگی نیرو‌های امدادی هلال احمر، برای ارائه خدمات در حوادث کوهستانی و طبیعت‌ گردی، از شهروندان خواست: پیش از صعود به مناطق کوهستانی، ضمن اطلاع از شرایط مسیر و وضعیت آب‌ و هوا، تجهیزات لازم را به همراه داشته باشند.